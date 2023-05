Stangata per Lorenzini

Oltre al danno, arriva pure la beffa. Il primo gol del Sorrento, viziato da un chiaro fallo di mano incredibilmente non rilevato dalla terna arbitrale guidata dall’incerto bergamasco Pizzi (pessimamente coadiuvato dal primo guardalinee, De Palma di Molfetta), costa una maxi squalifica al difensore del Catania, Filippo Lorenzini. Il centrale rossazzurro è stato fermato dal giudice sportivo per ben 4 giornate “per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale”. Lorenzini sarà quindi indisponibile per la gara di mercoledì a Brindisi, valida per la seconda giornata della poule scudetto.