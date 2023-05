Catania vs Siracusa: rissa tra famiglie il 1° maggio

SIRACUSA – Il primo maggio i carabinieri sono intervenuti in una struttura ricreativa di Buccheri dove, per futili motivi, si era accesa una lite tra i componenti di due nuclei familiari. Il diverbio, che in poco tempo ha assunto i connotati di rissa, ha coinvolto 11 persone (9 uomini e 2 donne) di comitive provenienti da Siracusa e Catania. Lo scontro è avvenuto alla presenza di bambini. Scene di ordinaria inciviltà hanno fatto da cornice a una giornata che doveva essere all’insegna del relax.