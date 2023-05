Schiaffo in faccia a Conte: ‘Ha deluso milioni di persone’

Giuseppe Conte è stato colpito con uno schiaffo al volto a Massa, dove era andato per un incontro elettorale. A sferrare la manata è stato Giulio Milani, che sulla sua pagina Facebook si presenta come responsabile ufficio stampa del Cln (Comitato di liberazione nazionale). “L’ho colpito da ex elettore M5s, ex militante deluso ed ex rappresentante di lista. Non ho aggredito Conte, ho semplicemente usato il minimo della forza possibile. Il mio è stato un buffetto, per notificargli il mio disprezzo morale. Mio e di milioni di persone”. Il leader dei 5 stelle dopo lo schiaffo si è rivolto a Milani, dicendogli qualcosa.