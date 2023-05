Polizia cerca due ragazze scomparse e trova 7 corpi

In Oklahoma la polizia stava cercando due ragazze che erano scomparse venerdì e le ricerche hanno portato gli agenti a trovare i corpi di sette persone, inclusi quelli delle due teenager, in una proprietà a Henryetta, un paese di circa 6mila abitanti situato a circa 145 chilometri a est di Oklahoma City. Lo scrive la Cnn. I corpi sono stati trovati nell’area che circonda una proprietà indicata come residenza di Jesse McFadden, un molestatore sessuale, già condannato per stupro nel 2003 e rilasciato nel 2020. Un portavoce della polizia ha riferito che Ivy Webster, 14 anni, e Brittany Brewer, 16 anni, sarebbero state viste per l’ultima volta proprio in un’auto guidata da McFadden. Ancora non sono state indicate le identità degli altri cinque corpi.