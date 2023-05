Playout, il Messina cade nel recupero

La gara d’andata dello spareggio playout è stata vinta dalla Gelbison con un gol nel terzo minuto di recupero dell’attaccante Tumminello, lucido a battere Fumagalli con una difesa del Messina colta di sorpresa. Alla fine il successo ha premiato la squadra che l’ha cercato con maggiore insistenza, anche se maturato nel finale. Sabato prossimo al Franco Scoglio i giallorossi dovranno vincere con qualsiasi risultato per rimanere in terza serie in virtù di un migliore piazzamento nella classifica finale del campionato di Serie C, mentre la Gelbison potrà giocare per due risultati su tre.

Sorpresa nel Messina al momento delle formazioni con Ragusa inizialmente in panchina ed entrato a ripresa in corso; assenti Celesia squalificato e gli infortunati Mallamo e Versienti, con Ferrini adattato a sinistra e Roberto Marino nel tridente d’attacco con Perez punta centrale nel 4-2-3-1 di Raciti. Galderisi sceglie una Gelbison a specchio, con Kirimateng, Graziani e l’ex De Sena in appoggio a Infantino. Soluzione che presenta subito una formazione rossoblù aggressiva che fa tanto possesso, ma crea apprensione alla difesa peloritana su calci piazzati. Il Messina bada soprattutto a difendersi e, in un primo tempo poco vivace con una manovra lenta e prevedibile, prova a rendersi pericoloso soltanto in un’occasione con un destro a giro di Perez di poco a lato.

Partita subito vivace nella ripresa: la Gelbison sfiora il vantaggio con un piazzato dal limite di De Sena. Il Messina risponde al minuto undici con il palo colpito da Berto, ma tocca a Kirimateng a un passo da Fumagalli sprecare l’impossibile, graziando la squadra di Raciti, che chiude in attacco con il solito Perez generoso, ma impreciso da dentro l’area di rigore. Nel recupero Tumminello coglie di sorpresa la difesa peloritana e, nell’appuntamento più importante, regala una vittoria che mancava ai campani da febbraio.

GELBISON-MESSINA 1-0

Gelbison (3-4-3): D’Agostino 6, Cargnelutti 6, Gilli 6.5, Granata 6 (29′ st Uliano 6.5), Nunziante 6, Fornito 6 (41′ st Papa sv), Graziani 5 (17′ st Caccavallo 5.5), Loreto 7 (41′ st Porcino sv), Kyeremateng 5.5, De Sena 6 (17′ st Tumminello 6.5), Infantino 6. In panchina: Anatrella, Vitale, Onda, Marogn, Sane, Capone, Correnti, Corda. Allenatore: Galderisi 6.5.

Messina (4-3-2-1): Fumagalli 6, Trasciani 6, Ferrini 6.5, Ferrara 6, Berto 6.5, Fofana 5.5, Fiorani 5.5 (14′ st Konate 6), R. Marino 6 (29′ st H. Balde 6), I. Balde 5 (14′ st Ragusa 5.5), Kragl 5.5, Perez 6. In panchina: Lewandowski, Grillo, Iannone, Zuppel, Curiale, Salvo, Napoletano, G. Marino, Ortisi. Allenatore: Raciti 6.

Arbitro: Panettella di Bari.

Rete: 48′ st Tumminello.

Note. Ammoniti: Cargnelutti, Marino, De Sena, Ragusa, Ferrara. Angoli: 4-1. Recupero: 0′; 7′.