Maltempo, allerta arancione in Sicilia

Un nuovo violento ciclone, in arrivo dalla Tunisia, è pronto a colpire il nostro Paese. Per quanto riguarda la Sicilia, da stasera, per 24-36 ore, previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sul settore orientale, nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa e Messina, la protezione civile ha emesso un avviso di allerta arancione. E’ invece gialla nel resto dell’Isola.

A seguito del bollettino meteo diramato sull’allerta meteo arancione, il Comune di Catania raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali, di non utilizzare mezzi a due ruote, non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua. Al momento, nei capoluoghi non è stata prevista la chiusura delle scuole. Solo il Comune di Acireale, in provincia di Catania, ha deciso in via precauzionale di sospendere le lezioni. Chiuso il cimitero e la villa Belvedere, annullato il consueto mercato del sabato che si tiene nella zona della stadio. Inoltre, a causa delle previste condizioni meteo avverse, l’edizione del Lungomare Fest fissata per domenica prossima, 21 maggio, a Catania è stata annullata.

Domenica il tempo resterà ‘capriccioso’. Da lunedì, sulle regioni settentrionali e in Toscana il termometro potrebbe portarsi finalmente oltre i 25° andando a sfiorare i 30°. Da Roma in giù le temperature si manterranno ancora sotto la media con frequenti temporali pomeridiani, specie sul fianco tirrenico.