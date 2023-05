‘Il Catania mi ha fatto crescere pure come uomo’

“Il Catania mi ha fatto crescere come uomo e come allenatore”. Alla vigilia della partenza per Trapani, Giovanni Ferraro ha risposto alle domande dei giornalisti prima dell’ultima partita di campionato: “Abbiamo vinto da tempo – ha dichiarato – ma cerchiamo sempre di migliorare, dobbiamo chiudere con una grande prestazione a Trapani e dare una risposta al pubblico, alla società e a noi stessi. Con questa maglia bisogna sempre vincere. Per centrare i playoff loro devono batterci, lo sappiamo e abbiamo preparato la gara tenendo conto anche di questo. Non avremo i convalescenti Sarno e Somma, Jefferson e Chiarella non recuperano: tutti gli altri sono disponibili”.

Ferraro sottolinea che “il Catania ha fatto un campionato a sé. La gioia negli occhi dei dirigenti è per me il riconoscimento più importante, vedo che sono contenti del lavoro che abbiamo fatto. A prescindere da quel che accadrà nel futuro, sono felice di questo e penso al presente. Ringrazio i nostri sostenitori per l’affetto che ricevo costantemente”.