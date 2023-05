CATANIA – Incendio stamattina verso le 10 a Catania nel laboratorio del bar-pasticceria Magistro di via Torino. A lanciare l’allarme è stato uno dei dipendenti. Provvidenziale l’intervento dei pompieri che hanno evitato che le fiamme si propagassero nel locale e nel palazzo che s’affaccia su via Leonardo da Vinci. Da accertare le cause del rogo, non si esclude un cortocircuito