Due guerre mondiali e 2 pandemie: Maria ha 110 anni

PACECO (TRAPANI) – Bisnonna Maria Novara, nata a Paceco nel trapanese il 4 maggio 1913, ha festeggiato oggi il suo compleanno: ha compiuto 110 anni. Ha spento le candeline assieme ai suoi affetti più cari, la figlia, i due nipoti e i quattro pronipoti. E ha ricevuto la visita del sindaco, Giuseppe Scarcella, per la consegna di una targa con i migliori auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale. “Il 110° compleanno corona una vita trascorsa per la famiglia e il lavoro in campagna”, afferma il sindaco, ricordando che la signora Novara in Ingardia nel corso della sua esistenza ha superato “numerose battaglie, due guerre mondiali, due pandemie e la perdita, il 30 settembre 2022, dell’amato figlio Biagio Ingardia”.