Catania sgambetta il Catania

Si chiude con una sconfitta il cammino in campionato del Catania, che non perdeva dal 18 dicembre. Dalla partita col Trapani dell’andata ha intrapreso un percorso entusiasmante che lo ha portato a dominare il torneo. Proprio i granata, che l’avevano propiziata prima di Natale, arrestano la corsa dei rossazzurri conquistando i playoff nella giornata in cui il Catania di fatto abbandona la Serie D. Salta il record finale di punti e adesso ci si concentra sulla poule scudetto. Gli etnei partono col freno a mano tirato e si fanno vivi solo con una punizione di Giovinco. All’ottavo passano i padroni di casa: bella azione di Francesco Catania, dribbling e tiro che non lascia scampo a Bethers: 1-0. I rossazzurri non reagiscono e il Trapani sfiora anche il 2-0 con il capitano Carboni che si incunea in area e conclude di poco a lato.

La squadra di Ferraro chiude in crescendo il primo tempo e nella ripresa si schiera con una formazione a trazione anteriore. Litteri, Sarao, De Luca e Russotto contemporaneamente in campo. Gli etnei conquistano metri e giocano nella metà campo del Trapani. Al quinto Rapisarda trova un bellissimo gol all’incrocio dei pali ma l’arbitro annulla per un fuorigioco di Sarao. La posizione dell’attaccante non sembra però pregiudicare l’intervento del portiere di casa. Il Catania attacca e ha qualche occasione non concretizzata soprattutto con De Luca.

L’arbitraggio non è lineare, qualche giallo sembra eccessivo, qualche ammonizione invece manca. Il Trapani resta anche in 10 per l’espulsione di Kosovan. Al Catania mancano probabilmente anche due rigori, un fallo all’interno dell’area giudicato fuori e un intervento col braccio. Ma la situazione non cambia e alla fine festeggia la squadra di casa che davanti al nuovo proprietario Antonini conquista tre punti preziosi. Non c’erano i tifosi del Catania, c’era invece Pelligra che nei prossimi giorni volerà nuovamente in Australia, mentre la squadra preparerà la poule scudetto: il nuovo obiettivo da centrare per il Catania, mentre comincerà a strutturarsi per la prossima Serie C.

TRAPANI-CATANIA 1-0

Trapani (3-4-2-1): Summa, Carboni, De Pace, Gonzalez, Pipitone (41’ st Mangiameli), Cangemi, Giuffrida (30’ st Romizi), Panebianco (27’ st Romano), Catania (25’ st Cellamare), Kosovan, Mascari (34’ st Carbonaro). A disposizione: Di Maggio, De Santis, Kanoute, Scuderi. Allenatore: Torrisi.

Catania (4-3-3): Bethers, Rapisarda, Castellini (24’ Forchignone), Lorenzini, Boccia (1’ st Pedicone), Palermo (1’ st De Luca), Lodi, Vitale, Giovinco (1’ st Litteri), Sarao, An. Russotto (45’ st De Respinis). A disposizione: Groaz, Di Grazia, Buffa, Baldassar. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Davide Cerea (Bergamo).

Rete: pt 9’ Catania.

Note. Ammoniti: Summa, Panebianco, Kosovan, Gonzalez, Romano, De Luca, Vitale. Espulso Kosovan al 35’ st per somma di ammonizioni. Recupero: pt 5’; st 6’.

Angoli: 3-3.