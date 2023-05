Catania, in cartoleria le slot machine

CATANIA – Una sala giochi del tutto abusiva è stata scoperta dai carabinieri di Catania in via della Concordia. C’erano slot machine non a norma, oltre all’occupazione abusiva di suolo pubblico. Irregolarità anche in un chiosco bar della stessa strada, dove altre slot machine sono state sequestrate. Due “totem”, peraltro, erano stati montati su suolo pubblico abusivamente occupato; e il chiosco rubava corrente alla rete Enel con un allaccio fuorilegge. I titolari sono stati multati per un importo complessivo di 40.000 euro.