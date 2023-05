CARINI (PALERMO) – I carabinieri hanno arrestato due palermitani di 29 e 30 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo tra Isola delle Femmine e Capaci, uno dei due è stato trovato in possesso di 120 grammi di cocaina e 100 euro. L’altro passeggero aveva con se 1.100 euro in banconote. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere per entrambi. Oltre alla droga è stato sequestrato anche il denaro, ritenuto provento dello spaccio.