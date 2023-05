Altro che obbligo di dimora: sfrecciava di notte

CATANIA – Sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria casa dalle 22.30 alle 8.30 del giorno successivo, se ne andava in giro per il centro storico di Catania sfrecciando con l’auto ad altissima velocità. Il trentenne di Paternò, che ha numerosi precedenti, è stato sorpreso alle 4 di notte dagli agenti delle volanti in compagnia di altre persone. Per lui è scattata la misura più restrittiva degli arresti domiciliari.