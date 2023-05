Allerta rossa a Trapani e Palermo

PALERMO – Un’allerta di colore rosso è stata diramata, poco fa, dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, per la provincia di Trapani e alcune zone del Palermitano. L’allarme prevede, infatti, a partire da questa notte e per l’intera giornata di domani, lunedì 15 maggio, forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate. Un’allerta arancione è stata invece diffusa per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta; gialla infine per le zone del Catanese, Ragusano e Siracusano.

Sono diversi i sindaci dei comuni della Sicilia occidentale che hanno firmato un’ordinanza disponendo la chiusura delle scuole per domani. Lo hanno già annunciato i sindaci di Trapani, Palermo e Agrigento. Tra gli altri comuni dove è stata già firmata l’ordinanza figurano Sciacca, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Mazara del Vallo, Marsala, Porto Empedocle, Valderice, Carini, Montallegro, Balestrate, Trappeto, Alcamo, Bivona, Canicattì, Petrosino, Partinico, Terrasini, Montelepre, Borgetto. Con l’allerta rossa la chiusura delle scuole è una scelta obbligata.