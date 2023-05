Aggressione sessuale: Trump dovrà pagare 5 mln

WASHINGTON – Donald Trump perde la causa civile contro la scrittrice Jean Carroll e dovrà risarcirla con 5 milioni di dollari per l’aggressione sessuale in un camerino. “Ho fatto causa all’ex presidente per riabilitare il mio nome e riprendermi la mia vita. Oggi il mondo conosce finalmente la verità. Questa vittoria non è solo per me, ma per ogni donna che ha sofferto perché non è stata creduta”, ha commentato Carroll.

Il magnate impugnerà il verdetto. Il suo avvocato Joseph Tacopina ha affermato che la decisione di assolvere Trump dall’accusa di stupro ritenendolo però responsabile di aggressione sessuale “è strana e lascia perplessi”.