Accende sigaretta, auto a gas prende fuoco

PALERMO – Auto in fiamme ieri sera in viale Regione Siciliana, a Palermo. Ustionate le tre persone a bordo, il più grave è un giovane di 25 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Civico. Secondo una prima ricostruzione il proprietario della vettura aveva appena ritirato l’auto dopo avere fatto realizzare l’impianto a gas. Mentre i tre erano in auto, uno degli occupanti avrebbe acceso una sigaretta innescando l’incendio.