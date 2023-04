VITTORIA (RAGUSA) – La Polizia di Vittoria ha arrestato un uomo proveniente dalla provincia di Caltanissetta che, fermato in auto per un controllo, è stato poi condotto in commissariato. Durante la perquisizione gli sono stati trovati tre ovuli contenenti 33 grammi di eroina, nascosti nella biancheria intima. Aveva anche una cospicua somma di denaro e l’uomo ha ammesso che si trattava del ricavato della vendita delle dosi. È stato arrestato e posto ai domiciliari.