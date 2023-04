USTICA (PALERMO) – Il Consiglio comunale di Ustica ha votato il dissesto dell’ente. La decisione è stata presa dalla maggioranza e dall’opposizione ed è stato nominato il commissario regionale Giovanni Cocco. “Abbiamo trovato debiti che non si possono ripianare – spiega il sindaco Salvatore Militello – Mancano 5 milioni di euro. Una decisione dolorosa ma necessaria per far ripartire l’Amministrazione comunale”. Adesso spetterà alla Corte dei conti stabilire le responsabilità del dissesto. Sotto la lente del ministero sono finiti alcuni appalti come le banchine del porto e la ristrutturazione della scuola.