Spray urticante contro procacciatore di clienti

ALCAMO (TRAPANI) – Era infastidita da un procacciatore di clienti per una nota società di fornitura di energia elettrica e dopo aver aperto la porta di casa gli ha spruzzato contro lo spray urticante al peperoncino. Protagonista un’anziana di Alcamo che avrebbe agito per difendersi dalle continue richieste pubblicitarie. La vittima, visibilmente arrossato in volto, si è rivolto ai carabinieri che hanno aperto un’indagine.