Spogliava auto e vendeva pezzi di ricambio

I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un 31enne per furto aggravato. Al riguardo la “gazzella” dell’Arma a seguito della segnalazione di un passante, è tempestivamente intervenuta in via Balatelle a San Giovanni la Punta, dove un uomo si stava aggirando con fare sospetto tra le autovetture parcheggiate, inginocchiandosi vicino ad un veicolo. I militari hanno iniziato a perlustrare la zona, scovando alla fine il 31enne, che alla vista dei carabinieri, aveva cercato di nascondersi tra le macchine, vicino al marciapiede dove erano state abbandonate una chiave a croce, due ruote in lega complete di gomme e 4 coppette centrali di una Fiat 500. Ed infatti solo qualche metro più avanti, una Fiat 500 era stata “cannibalizzata”, venendo appoggiata su due mattoni senza due ruote. Su un’altra auto, i militari hanno scoperto un’officina portatile per lo smontaggio delle componenti meccaniche e di carrozzeria delle autovetture, nella “lista della spesa” del malvivente.