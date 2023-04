“Per Catania inizia una fase di riscossa”

Enrico Trantino, candidato unitario del centrodestra alle amministrative di Catania, si presenta ufficialmente alla città. “Comincia una fase di riscossa – ha detto l’avvocato Trantino in conferenza stampa – e nello stesso tempo un’operazione verità sull’operato dell’amministrazione Pogliese che nel futuro produrrà diversi risultati, a partire dai tanti cantieri già aperti. Nello stesso tempo, bisogna dare un’ulteriore spinta per restituire Catania al ruolo di protagonista che le spetta nel territorio nazionale”.

“Uno degli obiettivi che per me diventerà un mantra – continua Trantino – è puntare su un diverso modo di concepire il civismo, un diverso approccio che devono avere i catanesi verso la città, un sentimento di condivisione, tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Trantino pacificatore? La scelta di sintesi operata sul mio nome è chiara. Io ho un diverso modo di interloquire che non è quello della politica tradizionale. Cerco solo di dare e non ricevere nulla”.

“In qualità di ex assessore all’Urbanistica, conosco i problemi di Catania, avrò dunque un punto di vista privilegiato. Punto all’autorevolezza dei miei compagni di viaggio, persone che possano coesistere e dare il loro contributo. Sono una persona difficile – conclude Trantino – spesso sono stato dipinto come rigido, supponente, saccente. In realtà, quando la gente mi conosce cambia idea”.