Muore neonata, aperta inchiesta

PALERMO – Una bimba di appena 15 giorni è morta a Palermo. I genitori l’hanno portata in auto all’ospedale Di Cristina. Una corsa contro il tempo per raggiungere il pronto soccorso. All’arrivo all’ospedale dei bambini, la piccola era già deceduta. Un evento tragico che ha creato momenti di tensione fuori e all’interno della struttura sanitaria dove sono intervenute alcune volanti di polizia. La procura per i minori, informata del decesso, indaga per accertarne le cause. Al momento l’ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un caso di “morte in culla”.