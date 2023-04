La coppia è affiatata: che furto a Fontanarossa

CATANIA – Marito e moglie sono stati denunciati a Catania per il furto di un anello in oro bianco con tre diamanti durante i controlli di sicurezza all’interno dell’aeroporto di Fontanarossa. Il gioiello era caduto poco prima a un’altra passeggera, anche lei in partenza da Catania. L’uomo ha raccolto l’anello e lo ha consegnato alla moglie, la quale prontamente lo ha inserito al dito.

Quindi i due si sono diretti alla sala partenze. Ma sono stati raggiunti dalla polizia di frontiera, avvertita del furto, mentre erano in coda all’imbarco del volo diretto a Milano Malpensa. La donna ha riferito di aver trovato il prezioso nella zona dei controlli di sicurezza, quindi lo ha riconsegnato agli agenti.