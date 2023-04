ISPICA (RAGUSA) – I carabinieri di Ispica hanno arrestato un pregiudicato 29enne di origine algerina, coniugato e disoccupato. L’uomo, che si trovava già ristretto in regime di arresti domiciliari nel comune di Ispica, è stato portato in carcere a Ragusa: dovrà infatti espiare una pena residua di anni 5 e mesi 6 di reclusione per sequestro di persona, violenza privata e violenza sessuale, reati commessi nel giugno 2020 nei confronti di una ragazza marocchina, all’epoca dei fatti 19enne.