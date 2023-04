Ismail ha lasciato Lampedusa

LAMPEDUSA, 30 APR – Ismail, il bimbo subsahariano di 6 mesi che venerdì sera ha perso la mamma nel naufragio in area Sar italiana del barchino su cui viaggiavano, ha lasciato Lampedusa. Ieri sera, su indicazione del questore di Agrigento Emanuele Ricifari, è stato temporaneamente affidato a una dottoressa della Rianimazione del 118 di Palermo. Per tutelarlo e garantirgli tranquillità il piccolo e la sua curatrice hanno lasciato l’isola. “Ismail è stato e sarà un bene, un volano potentissimo di bene – ha detto il questore Ricifari dopo l’affidamento del bimbo – . Ho visto poliziotti di 50 anni e più, che ne hanno viste di tutti i colori, con le lacrime per ciò che di importante abbiamo portato a casa: il futuro di Ismail sarà diverso”.