In vacanza nel Siracusano: travolti da una macchina

SIRACUSA – Tre persone sono state investite da un’auto a Carlentini, in via Gobetti. La macchina era guidata da una 57enne. Fra le persone travolte, intorno alle 13.30, una coppia di anziani residenti a Vicenza e in vacanza nel Siracusano, che si trovavano sul marciapiede. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso, la moglie al San Marco e l’altra vittima dell’incidente e la conducente al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. I tre avrebbero riportato traumi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.