“Il ragazzo rimane in condizioni gravi”

CATANIA – Il 24enne rimasto ferito ieri pomeriggio nell’incidente sulla A18 nei pressi di Fiumefreddo è stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania ed è in condizioni serie. E’ stato sbalzato dalla moto sulla quale viaggiava anche la 27enne Arianna Franceschino, morta sulla strada. Il ragazzo è stato sottoposto a intervento chirurgico in urgenza per la frattura a un piede ed è assistito anche dagli specialisti del Centro ustioni per la cura delle lesioni causate dal contatto con l’asfalto, come riferisce il primario Gianfranco Longo. “Le condizioni del giovane sono stazionarie ma, data la gravità dell’incidente, la prognosi resta riservata: dovrà infatti essere sottoposto a ulteriori esami strumentali per la valutazione del trauma cranico riportato e di altro trauma al ginocchio. Solo successivamente gli specialisti potranno sciogliere la prognosi”.

L’incidente che ha coinvolto il 24enne e la ragazza di Aci Sant’Antonio si è verificato all’altezza del Ponte Alcantara, in territorio di Calatabiano, per lo scontro tra la moto e un’auto.