COMISO (RAGUSA) – Mentre i giocatori dell’Olympia basket Comiso erano in campo per disputare una partita del campionato Under 17 contro l’Agrigento, i ladri hanno fatto razzia negli spogliatoi del palazzetto dello sport a Comiso e hanno portato via alcuni telefoni cellulari e denaro contante. Una brutta sorpresa per i giovani atleti della squadra che al rientro negli spogliatoi hanno trovato i loro zaini svuotati. I ladri sarebbero entrati da una porta sul retro lasciata inavvertitamente aperta.