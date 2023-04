CATANIA – Si chiama “Se hai cara la pelle” ed è la campagna Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori cutanei che si svolge ogni anno in primavera e che anticipa di qualche mese l’esposizione estiva al sole. A Catania la Lilt offrirà una giornata di visite dermatologiche gratuite, che verranno effettuate sabato 29 aprile nella sede dell’associazione presso l’ospedale Garibaldi Nesima: i medici divulgheranno le buone pratiche per una corretta esposizione al sole e per la prevenzione dei tumori cutanei. Quanti volessero sottoporsi al controllo dovranno prenotarsi dalle 9 di sabato 22 aprile sul sito www.legatumoricatania.it, sino al raggiungimento del numero programmato di visite.