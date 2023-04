Caos Catania, pure Arcidiacono non molla

CATANIA – “Un fulmine a ciel sereno”. Questo il commento di Pippo Arcidiacono alla proposta di Fratelli d’Italia, il suo partito, che ha scelto l’avvocato Enrico Trantino come aspirante sindaco: “Lui ha la mia stima e quella del gruppo che mi sostiene – dice Arcidiacono -. Ma non condividiamo affatto la decisione del partito. La decisione purtroppo è venuta fuori dal nulla. Non c’è stato alcun confronto interno. E questo lo troviamo poco democratico. Per chi, come me, aveva avuto il via libera dal coordinatore regionale alla candidatura come possibile sindaco del centrodestra, è assai deludente aver appreso la novità dagli organi di informazione. Al momento confermo la mia candidatura alla carica di sindaco, sottolineando che le vicende odierne mi hanno rafforzato ancor di più nel mio obiettivo”.