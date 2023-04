Cancelleri alla convention di Forza Italia

PALERMO – L’ex leader del M5s in Sicilia Giancarlo Cancelleri, che nei giorni scorsi ha abbandonato il movimento, è alla convention di Forza Italia, in corso a Palermo. Cancelleri si è seduto in seconda fila, proprio dietro al presidente della Regione Renato Schifani. Per l’ex viceministro e sottosegretario alle Infrastrutture nei governi Conte e Draghi si profila l’ingresso nel partito di Berlusconi.