Aggredisce compagna e le frattura 2 costole

GIARRE (CATANIA) – Un uomo di 34 anni è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di via Marsala in seguito ad una segnalazione al 112; giunti sul posto i militari dell’Arma hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione. Poco prima aveva aggredito la compagna, una 36enne, alla quale ha fratturato anche due costole. La donna, visibilmente scossa, si presentava con il volto tumefatto ed in condizioni di evidente difficoltà respiratorie. L’aggressione sarebbe scattata per motivi di gelosia. “Per colpa sua le

stai prendendo tu”: questa una delle frasi che l’uomo ha rivolto alla vittima per via di un ex che lui non riusciva a rintracciare per “chiarire”. La vittima, che guarirà in 30 giorni, ha raccontato ai carabinieri di avere subito in passato altri episodi di violenza fisica da parte del compagno, denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce. Il 34enne è stato rinchiuso nel carcere catanese di piazza Lanza.