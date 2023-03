Vede i carabinieri e getta la cocaina nel water

BIANCAVILLA (CATANIA) – A Biancavilla i carabinieri hanno denunciato un 55enne che, accortosi dell’arrivo dei militari in casa sua dalle telecamere di sorveglianza, si sarebbe disfatto di droga gettandola nel water. Oltre che di detenzione ai fini di spaccio di droga deve rispondere anche di furto di energia elettrica. In casa i carabinieri hanno trovato nel water un piccolo involucro di plastica contenente 3 grammi di cocaina. Hanno anche trovato due bilancini di precisione, 285 euro, una dose di marijuana già confezionata per la vendita al dettaglio, un’agenda con annotazione delle verosimili movimentazioni di quantitativi di droga con i relativi nomi degli acquirenti, un barattolo di vetro contenente una sostanza da taglio della cocaina.