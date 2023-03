“Usare telecamere contro i furbetti dei rifiuti”

Tra inciviltà e carenze nel sistema, la raccolta differenziata presenta moltissimi problemi in ogni quartiere di Catania. Quello che dovrebbe rappresentare un valore importante per l’intera città non riesce a funzionare a pieno regime. “Su segnalazione di tanti cittadini – afferma Paolo Ferrara, presidente dell’associazione ‘Svegliati Catania’ – è impossibile non accorgersi che tante strade e piazze sono letteralmente invase da montagne di sacchetti di plastica che nulla hanno a che fare con la raccolta differenziata. A questo bisogna aggiungere i criminali che, perfino davanti ai cantieri, abbandonano vecchi mobili e ogni tipo di materiale ingombrante”.

Se prima il problema poteva riguardare i quartieri periferici, adesso sono colpite anche le zone centrali di Catania. “Sul web e sui social impazzano le foto che rimarcano come sia necessario rivedere, in alcuni casi, il sistema della raccolta differenziata – continua Ferrara -, bisogna fare ancora tanto per arginare il problema dei rifiuti abbandonati ai bordi della carreggiata o sui marciapiedi e, con l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza, le forze dell’ordine possono cogliere sul fatto chi scarica materiali di ogni tipo e sanzionarli in modo esemplare”.

