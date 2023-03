SIRACUSA – Per l’omicidio di Alessio Boscarino, avvenuto a Priolo nel dicembre 2016, la Cassazione ha confermato l’ergastolo di Christian e Roberto De Simone, fratelli di 31 e 38 anni, di Priolo, e ha annullato quello comminato a Davide Greco, 34 anni, con rinvio alla Corte d’assise d’appello di Catania. Boscarino venne ucciso a colpi di pistola per un regolamento di conti nell’ambito del traffico di droga. In appello un collaboratore di giustizia, ex appartenente al clan Cappello di Catania, aveva accusato dell’omicidio Christian De Simone, che in effetti ha ammesso il delitto, scagionando il fratello e l’altro imputato.