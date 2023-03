Palermo, giornata del rene tra visite ed esami

La Giornata mondiale del rene che si svolge ogni anno a marzo ha ricordato come prendersi cura dei reni. Sono ben otto le regole d’oro: attività fisica, controllo della glicemia e della pressione arteriosa, una dieta sana ed equilibrata, un corretto e regolare apporto di liquidi, no al fumo e ai farmaci se non su indicazione del medico e il mantenimento sempre sotto controllo della stessa funzione renale se si hanno uno o più dei fattori di rischio. Tra le centinaia di eventi e iniziative per creare consapevolezza e per assumere comportamenti preventivi, anche quella del reparto di Nefrologia dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” di Palermo, diretta da Epifanio Di Natale, che ha aderito alle attività di sensibilizzazione e di screening previste nell’ambito della Giornata mondiale del rene promossa dalla Fondazione italiana del rene (Fir) e dalla Società italiana di nefrologia (Sin). Il personale medico e infermieristico dell’unità operativa (nella foto) insieme ai volontari della rete SaluTiamo ha effettuato una giornata di screening presso gli ambulatori della Caritas diocesana di Palermo.