Approda in Sicilia per il secondo anno consecutivo “Percorsi di innovazione sociale”, il corso di formazione gratuito di Human Foundation ed Eni rivolto alle imprese sociali e no profit del Centro e Sud Italia. Il bando è disponibile all’indirizzo http://bit.ly/bandopercorsi2023 fino al 13 aprile prossimo: possono partecipare gli innovatori sociali attivi in Sicilia e in altre 10 regioni del Centro-Sud (Sardegna, Calabria, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Marche). Una giuria tecnica selezionerà i 30 protagonisti del corso, che entreranno a far parte di una vera e propria ‘Social innovation academy’, interamente dedicata al rafforzamento delle competenze manageriali degli innovatori sociali del Mezzogiorno, con l’obiettivo di massimizzare l’impatto sociale sui territori.

La formazione si svolgerà nel mese di maggio in modalità on line: dallo studio di strategie per affrontare i processi di cambiamento alla valutazione degli impatti sociali delle loro azioni sul territorio, passando per il project management, il fundraising, l’impact investment e la co-progettazione. L’approccio scelto è quello del ‘learning by doing’, metodo basato sull’alternanza di lezioni frontali, didattica partecipativa e testimonianze dirette. Al termine della formazione ogni organizzazione partecipante potrà presentare un progetto. La giuria ne selezionerà 5 particolarmente meritevoli che accederanno alla fase successiva. Sia la parte di formazione sia quella di accompagnamento saranno interamente gratuite per gli enti partecipanti.