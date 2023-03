Maxi rissa in piazza Scammacca. “E le istituzioni mute”

Ancora mala movida a Catania. Maxi rissa ieri sera tra giovanissimi in piazza Scammacca, in pieno centro storico. A denunciare l’episodio violento il comitato Cittadini Centro Storico Bellini Catania sulla sua pagina Facebook. “Dimissioni subito di prefetto e questore – scrive il comitato Bellini -. Ritorniamo a chiedere le dimissioni di chi nulla ha fatto per cambiare il pericoloso declino del centro storico di Catania. Purtroppo sappiamo che ciò che è accaduto a Napoli e Alatri prima o poi accadrà anche a Catania. Da anni oramai lanciamo l’allarme su ciò che sta accadendo nel centro storico e nulla è stato fatto per invertire la situazione. Nessuna pattuglia, nessun controllo, il centro storico nelle mani dei Mao Mao e della malavita e le nostre istituzioni mute. Ieri sera, 25.03.23, ben due risse: una (quella del video) in piazza Scammacca, l’altra tra via Coppola e via Biondi”.