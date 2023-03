LIPARI – Arcipelago eoliano isolato da ieri pomeriggio per via del forte vento di ponente che, raggiungendo anche i 40 km/h, ha ingrossato il mare. L’ultimo mezzo a collegare le isole con Milazzo è stato il traghetto Laurana di Caronte&tourist isole minori. A Milazzo restano bloccati, per la sospensione di tutti i collegamenti previsti per oggi, una cinquantina di eoliani e i mezzi che, per il fine settimana, avrebbero dovuto rifornire gli esercizi commerciali isolani. A Lipari, in rada, hanno trovato rifugio due navi cisterna ed un mercantile.