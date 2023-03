MESSINA – Un operaio di 53 anni, Giacomo Marcimino, è morto stamani in un cantiere privato nella zona di Mare grosso a Messina. Per motivi ancora da accertare sarebbe stato colpito alla testa da una pressa, che stava per essere caricata su un tir. E’ stato trasferito al Policlinico, dove però è arrivato morto. Indaga la polizia.