Catania, in casa con oltre 7 chili di marijuana

CATANIA – Un uomo di 51 anni (R. G. le iniziali) è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione all’interno di un appartamento a San Cristoforo, gli agenti hanno rinvenuto 8 buste sigillate in cellophane trasparente contenenti marijuana per un peso complessivo di 7,585 Kg. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.