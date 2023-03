Gravina: ecco come sarà il nuovo cimitero

GRAVINA (CATANIA) – Giornata storica a Gravina di Catania: il Comune ha sottoscritto il contratto di concessione in project financing per la realizzazione del nuovo cimitero. Il progetto è stato approvato nel 2021. Sorgerà tra le vie Gramsci e la via Etnea al confine nord con il comune di Mascalucia. La realizzazione verrà effettuata con il sistema del project financing, che permetterà al Comune di avere il nuovo cimitero e alla ditta esecutrice dei lavori di gestire la struttura in concessione per 23 anni. Un sistema giù collaudato e adottato già in molteplici comuni.

“Dopo dieci anni di iter si darà vita a questa importante opera che metterà fine all’attuale carenza di loculi nel vecchio cimitero”, dice l’amministrazione. La nuova area cimiteriale sarà collegata a quella vecchia e si estenderà su una superficie di 6.036,50 metri quadri. Sarà prevista anche un’area parcheggio di 2.393 metri quadri. Il progetto del nuovo cimitero prevede, in particolare: la costruzione di 3.336 loculi funerari; la costruzione di 39 cappelle a 8 posti; la costruzione di 30 cappelle a 12 posti; la costruzione di 2 cappelle a 20 posti; la costruzione di 84 ossari; la costruzione di 57 tombe a terra; la costruzione di un blocco per uffici e servizi; la realizzazione di un campo di inumazione; la costruzione di una chiesa cimiteriale; la costruzione di un complesso crematorio; la realizzazione di un ossario comune e la realizzazione di un ampio parcheggio.