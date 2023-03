Cavallo di ritorno dopo il furto di una bici: arrestati

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Sono stati arrestati dai carabinieri di Campobello di Mazara due stranieri 28enni per un ‘cavallo di ritorno’ di una bicicletta di valore rubata a un mazarese. L’indagine nasce dalla segnalazione di un cittadino di Mazara del Vallo che ha denunciato il furto di una bicicletta in titanio, del valore di circa 2.000 euro, vicino alla sua abitazione in centro. Grazie ad alcuni testimoni, gli inquirenti sono giunti alla pista dei due uomini stranieri che si allontanavano in sella alla bici in direzione dell’ex cementificio Cascio a Castelvetrano. Anche l’uomo ha deciso di mettersi alla ricerca della bici e, a riscontro di quanto già i carabinieri avevano notato nei video estrapolati, si è recato vicino all’ex cementificio dove ha ricevuto una richiesta estorsiva di 200 euro per la restituzione del mezzo. I carabinieri hanno così organizzato un appostamento bloccando i due stranieri mentre avveniva lo scambio di denaro per la restituzione della bici. per i due è stata disposta la custodia cautelare in carcere.