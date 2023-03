BAGHERIA (PALERMO) – Spaccio di cocaina e abusivismo edilizio sono le accuse che hanno portato all’arresto di un uomo a Bagheria e di una seconda persona accusata di favoreggiamento. La polizia ha fatto irruzione in un cantiere dove due operai stavano realizzando una costruzione non autorizzata. Uno dei due si è disfatto di un pacco contenente cocaina. Nell’edificio sono stati trovati nascosti nelle condutture dei sanitari e in un cestino oltre 300 grammi di cocaina, alcuni cellulari e 1.300 euro in contanti.