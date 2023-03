A spasso col cane spacca la porta e svaligia la casa

PACHINO (SIRACUSA) – La polizia di Pachino ha denunciato un uomo di 35 anni per il furto in una casa di via Roma. Il giovane è stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza : dai filmati si nota il 35enne che, mentre porta a spasso il proprio cane di grossa taglia, si avvicina all’abitazione e, dopo aver forzato con violenza la porta d’ingresso, riesce a entrare. Gli agenti sono riusciti a recuperare parte della refurtiva.