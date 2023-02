Ultimi preparativi per Sant’Agata: chi ci sarà a bordo delle carrozze

CATANIA – Ultimi interventi sulle carrozze del Senato, le due classiche berline settecentesche trainate da cavalli che venerdì mattina alle 11.30 da Palazzo degli elefanti sfileranno per piazza Duomo e via Etnea, con la rappresentanza municipale guidata dal commissario straordinario Piero Mattei, dell’omaggio floreale a Sant’Agata nella chiesa di San Biagio in piazza Stesicoro.

Un commissario in carrozza

Operai specializzati stanno curando gli ultimi ritocchi agli ingranaggi che riproducono quelli originari delle carrozze per rendere perfetta la percorrenza del tragitto. Con il commissario Mattei prenderanno posto sulle carrozze il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il vice commissario Bernardo Campo, il segretario generale del Comune Rossana Manno, la presidente del Comitato per i festeggiamenti Mariella Gennarino, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, la sindaca baby della scuola Parini di Ognina, Costanza Russo, e un alunno dell’istituto Fontanarossa di Librino, Alberto Rodo.

Di pari passo procede l’organizzazione del ricevimento del Comune a Palazzo degli Elefanti della sera del 3 febbraio, il classico appuntamento per assistere ai fuochi piromusicali e al video mapping proiettato sulla cattedrale, novità assoluta di quest’anno. Il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha fatto sapere che aprirà le porte degli uffici del secondo piano di Palazzo degli elefanti per ospitare un gruppo di semplici cittadini e in particolare modo alcune donne in difficoltà, quale simbolo della lotta alla violenza di genere.

Stamattina in municipio è stato presentato il piano per la sicurezza: prevede l’adozione di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, l’assistenza sanitaria e sociale e il continuo controllo del regolare svolgimento delle manifestazioni e delle relative attività di prevenzione. Riguardo alla valutazione dei rischi, sono questi gli eventi “statici” e i siti considerati a rischio elevato per l’elevato numero di spettatori atteso:

venerdì 3 febbraio, spettacolo di videomapping e tradizionali inni in onore di S. Agata e concerto bandistico di musiche belliniane, piazza Duomo, spettacolo pirotecnico da villa Pacini;

sabato 4 febbraio, dopo la messa dell’Aurora, piazza Duomo, uscita del Busto Reliquiario e delle Reliquie di Sant’Agata che vengono trasportate sul tradizionale Fercolo;

domenica 5 febbraio, “Solenne Pontificale”, piazza Duomo;

lunedì 6 febbraio mattina “Rientro in Cattedrale”, piazza Duomo.

Per questi eventi sono state individuate le capienze limite e, da queste, le risorse per la gestione delle emergenze da impiegare. Sarà necessario contingentare il numero di ingressi per gli eventi, con la presenza di operatori di sicurezza (steward) muniti di contapersone per verificare il raggiungimento della capienza massima.

Gli accessi e le uscite per il 3 febbraio saranno questi:

Vie d’entrata: piazza Università e piazza Duomo, con flussi da via Etnea, via Euplio Reina, via Garibaldi;

Vie di esodo: piazza Università e piazza Duomo per via La Piana, Via Roccaforte, Via S. Maria del Rosario, Via Mancini; via Vittorio Emanuele, piazza Di Benedetto, Via Merletta.

Per il 4 febbraio sono stati separati i flussi dei devoti che accedono nella cattedrale nelle prime ore del mattino da quelli che assistono all’uscita delle reliquie su piazza Duomo. Gli accessi in cattedrale sono previsti da via Vittorio Emanuele passando per via Santa Maria del Rosario e via Raddusa.

Per il 5 febbraio accessi in cattedrale per il Pontificale da via V. Emanuele passando per piazza Duomo, via Merletta, via Roccaforte, via S. M. del Rosario, via Raddusa.

Il 6 febbraio sarà creato un cordone dai volontari e dagli operatori di sicurezza per agevolare l’ingresso del fercolo nella piazza. La cattedrale sarà aperta al pubblico dalle prime ore del mattino. L’ingresso da via Dusmet tramite porta Uzeda non sarà consentito, chi verrà da sud dovrà accedere da via Garibaldi o da piazza Università attraverso piazza Ogninella per via Euplio Reina.

Il centro di coordinamento per la gestione della sicurezza sarà istituito con un posto di comando avanzato a Palazzo dei Chierici ed un posto di comando mobile che si muoverà in parallelo al percorso del fercolo. L’amministrazione attiverà il Centro operativo comunale di protezione civile in via Forcile per facilitare il coordinamento con le risorse esterne poste in allerta. Con la collaborazione del Comando dei Vigili del fuoco di Catania sarà istituito il servizio di vigilanza antincendio.

L’organizzazione del sistema sanitario prevede la dislocazione di mezzi e soccorritori, modulati numericamente per ogni evento, in rapporto alle situazioni di rischio prevedibile e distribuite sul territorio seguendo la processione e sulle vie di esodo individuate. Previste inoltre operazioni sul territorio del volontariato, finalizzate all’immediata localizzazione e prima assistenza alla popolazione.

Le aree riservate alle persone con disabilità si trovano in questi siti: piazza Duomo in prossimità del Palco, piazza Stesicoro salendo da via Etnea lato destro, piazza Borgo nella zona a Sud della stessa, piazza dei Martiri a nord dell’ingresso di via V. Emanuele.

Posto medico avanzato in piazza della Repubblica, i sanitari saranno sempre presenti con un numero di squadre di 4 persone e con il supporto di ambulanze di trasporto ed ambulanze con medico a bordo.

Le raccomandazione per tutti i partecipanti riguardano in particolare l’utilizzo dei mezzi pubblici, la metropolitana e gli autobus Amts, con la possibilità di lasciare l’auto nei parcheggi anche della metro. Durante i giorni delle festività agatine la metropolitana sarà aperta dalle 6.40 alle 2 di notte con corse frequenti (il 5 dalle 8.30; il 6 sino alle 22.30). Sarà possibile acquistare anche Agata Ticket, al prezzo speciale di 5 euro che comprende 40 corse.

L’Amts estenderà il servizio notturno nei giorni del 4 e 5 febbraio, fino alle ore 3, delle Linee L-EX, BRT1, BRT5, 421, 525, 632, 726 e 830. Disponibile il “Bus Ticket Speciale di Sant’Agata”, valido dal 3 al 6 febbraio, al costo di 2,50 euro.

Per favorire la partecipazione alla festa saranno attivi maxischermi in piazza Università, in piazza Duomo e all’interno della cattedrale.Tutte le informazioni sul piano di sicurezza, i varchi e le modalità per accedere ai festeggiamenti, le postazioni sanitarie e dei servizi igienici (distribuiti in tutte le zone della festa), sono disponibili sul sito www.santagatacatania.it.

Tutta la festa sarà seguita minuto per minuto dal nostro sito grazie alle dirette delle nostre emittenti, Telecolor e Antenna Sicilia.