Tempesta di vento e neve sull’Etna

Pioggia intensa e forti venti di burrasca su tutta la Sicilia orientale. Tutto secondo previsione. Già ieri, infatti, la protezione civile regionale ha lanciato l’allarme di allerta rossa per il maltempo proprio nella parte orientale dell’Isola. Allerta arancione invece per la fascia centrale, solo gialla nella parte occidentale. Raffiche di vento tempestose si stanno abbattendo sull’Etna, così come si vede nel video di 3B Meteo. Caduti pali dell’elettricità, la SP92 è interrotta. A terra i cavi dell’alta tensione.

Tempesta sull'Etna

A Catania piove da ieri sera e sono soprattutto le forti raffiche di vento a causare qualche problema, con diversi cartelloni pubblicitari caduti. Qualche allagamento alla zona industriale.

Anche le isole Eolie nella tempesta per via dei venti di scirocco e levante che, dalle prime ore di oggi, imperversano con punte di 60 km/h. Porti e strade litoranee sono invase dall’acqua salmastra, da pietre e detriti vari. Alcune di esse sono impraticabili e sono state chiuse al transito veicolare. A Lipari il porto di Sottomastero si è trasformato in un’immensa piscina, mentre nella sottostante via Amendola per liberare le auto posteggiate, semi sommerse dal mare, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Dal tardo pomeriggio di ieri sono isolate le isole minori e la frazione di Ginostra. A queste oggi si sono aggiunte Lipari, Vulcano e Salina. Nell’arcipelago, su ordinanza sindacale, a seguito dell’allerta meteo rossa, diramata dalla Protezione civile, sono rimaste chiuse le scuole di ogni ordine e grado

In Sicilia pioverà ancora diffusamente per tutta la mattina di domani, poi le precipitazioni tenderanno ad abbandonare l’Isola entro sera. A Catania il commissario straordinario Piero Mattei ha disposto per giovedì 9 febbraio la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici e cimiteri. Stop anche alle lezioni universitarie. L’amministrazione “raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti da casa solo in casi strettamente necessari, di tenere la massima prudenza alla guida dei veicoli e di stare lontani dai corsi d’acqua”.

Per fronteggiare l’emergenza il Comune ha allestito un tendone che procurerà riparo a una cinquantina di persone senza fissa dimora nel centro fieristico Le Ciminiere. I senza tetto verranno accolti dall’Unità di strada e accompagnati nell’area riscaldata delle Ciminiere dove saranno rifocillati coi pasti caldi messi a disposizione dalla Caritas diocesana.