Riposto: uccide due donne e si suicida

RIPOSTO (CATANIA) – Follia a Riposto: un uomo, Salvatore ‘Turi’ La Motta, di 63 anni, ha ucciso due donne a colpi di pistola e si è suicidato. Il killer si è tolto la vita con la stessa arma vicino alla caserma dei carabinieri. La prima donna, la 48enne Carmelina Marino, è stata trovata verso le 9 al lungomare: era dentro la sua macchina, una Suzuki Ignis, vicino al porto turistico, ammazzata da un colpo di pistola alla testa. Con La Motta, a quanto pare, avrebbe avuto una relazione extraconiugale.

La seconda donna, la cinquantenne Santa Castorina, è stata trovata in una zona diversa del paese della riviera ionica, in via Roma, verso le 10.45. Era ferita gravemente per terra. Scesa dalla sua auto, una Panda, sarebbe stata centrata da colpi di pistola. E’ morta poco dopo: sono stati inutili i tentativi di rianimarla sul marciapiede da parte di personale del 118. Nell’auto è rimasto il suo cane, un barboncino.

Il primo omicidio, quello sul lungomare, secondo il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro è “certamente collegato al suicidio”; sul secondo si sta “cercando di capire il movente”, anche se, “al 90 per cento c’è un’unica dinamica. L’uomo che si è ucciso è “una persona con precedenti penali”. Intanto, una persona è interrogata dai carabinieri nella caserma di Riposto. La sua posizione è al vaglio della Procura di Catania. Secondo quanto si è appreso avrebbe assistito al primo delitto, quello di Carmelina Marino. Gli investigatori stanno cercando di accertare i motivi della sua presenza: se sia stato un testimone involontario o un favoreggiatore di La Motta. Secondo quanto emerso l’uomo non era presente al ferimento mortale di Santa Castorina, di 50 anni.

Salvatore ‘Turi’ La Motta è il fratello di Benedetto La Motta, noto come ‘Benito’ o ‘Baffo’, di 65 anni, arrestato da militari dell’Arma nel luglio del 2020 nell’ambito di un’inchiesta su un omicidio e indicato come il referente a Riposto della ‘famiglia’ mafiosa Santapaola-Ercolano. Secondo la Procura distrettuale di Catania, che aveva coordinato le indagini dei carabinieri della compagnia di Giarre del comando provinciale etneo, sarebbe stato Benedetto La Motta a “ordinare l’omicidio” di Dario Chiappone, ucciso a a Riposto nell’ottobre del 2016″. L’inchiesta della Dda di Catania prese ulteriore spunto dall’arresto di Antonino Marino, 78enne di Riposto, noto come il killer delle carceri, avvenuto il 20 dicembre 2019 per lo stesso assassinio dopo che le sue impronte furono trovate dal Ris di Messina sul luogo del delitto.