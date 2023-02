Richieste di soldi e minacce al padre: arrestato

CATANIA – I carabinieri di Catania, stazione di Librino, hanno arrestato un 49enne pregiudicato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Ieri sera, i militari sono intervenuti nel quartiere di Librino, in via Del Chinotto, a seguito della richiesta di aiuto di un anziano per una lite in corso con il figlio. Una volta arrivati, i carabinieri hanno trovato la porta dell’appartamento aperta e una giovane, un’altra figlia dell’anziano, la quale ha riferito ai militari che suo padre si trovava nell’appartamento accanto al suo dove però non è stato trovato.

I carabinieri sono scesi in strada e, dopo pochi istanti, hanno visto una Peugeot 107 il cui conducente, l’anziano che li aveva chiamati, si è avvicinato richiamando la loro attenzione. L’uomo, palesemente agitato, ha riferito ai carabinieri che suo figlio lo stava inseguendo perché, poco prima, lo aveva minacciato chiedendogli, per l’ennesima volta, del denaro. L’ottantenne ha detto ai militari di essersi rifiutato di soddisfare la richiesta di denaro e del cellulare avanzata dal figlio e di essere quindi scappato per sfuggire alla sua furia.

Mentre ancora l’anziano era con i carabinieri, si è avvicinato il 49enne, il quale avendo raggiunto l’anziano padre, contestava le sue affermazioni gridando che stava raccontando falsità e che gli aveva chiesto i soldi solo per comprare le sigarette. Il 49enne si è avventato contro il padre per aggredirlo. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Il 49enne è stato associato dai carabinieri nel carcere catanese di Piazza Lanza.