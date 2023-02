PORTOPALO (SIRACUSA) – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Siracusa, nei confronti di due consiglieri del comune di Portopalo e del padre di uno dei due, già consulente del sindaco, ritenuti responsabili di concussione nei confronti di imprenditori della provincia. I due consiglieri comunali, all’epoca dei fatti ovvero da marzo ad ottobre 2020, ricoprivano la carica di vice sindaco e di assessore all’ecologia. L’indagine dei militari è scattata nel settembre 2020 dalle dichiarazioni del sindaco che ha segnalato possibili episodi di concussione. Immediati i riscontri del primo episodio: gli indagati avrebbero richiesto ad un imprenditore 10mila euro per interessarsi alla liquidazione di una fattura di 20mila euro per lavori in favore del Comune, richiesti dagli stessi indagati su incarico “diretto” e mai proposti dall’Ente.